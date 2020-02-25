Лучшие новые моды для Minecraft: Pocket Edition

В прошлом году портативная версия Minecraft опередила по продажам PC-версию игры, а в одной из прошлых заметок мы подробно объяснили, в чем Minecraft: Pocket Edition превосходит «полноценную» версию игры. Сегодня же мы расскажем о нескольких интересных модах начала 2020 года для Minecraft PE. Кстати, эти и другие моды можно скачать на mcpehub.org – эти ребята каждый день проводят огромную работу, чтобы отобрать и протестировать лучшие моды для игры. Также на сайте можно найти обзоры, последние новости, скины, текстуры и все, что только может пожелать фанат блочной вселенной.

Счастливые сельчане (Happy Villagers)

Забавный мод для тех, кому надоели скучные деревенские жители в Minecraft. Во-первых, деревенщины получили новые скины в зависимости от профессии. Во-вторых, мод добавляет женщин-сельчанок. В-третьих, встречайте воинов и священников. В-четвертых, игрок теперь сможет контролировать численность деревни благодаря возможности размножения. Для этого ему понадобится мужчина, женщина, а также алмазы или изумруды.

Пианист (Piano Villager)

Да, все очень просто – мод добавляет деревенского пианиста. Заметим, что мод прекрасен не только музыкой, но и тем, что пианино может неплохо разнообразить интерьер. Пользователю доступно целых двенадцать мелодий, каждую из которых можно получить при помощи крафта – вам понадобятся железные слитки и красители.

Блоки с гифками (Gif Blocks)

Мод, который оценило уже множество фанатов Minecraft. Он добавляет блоки, на которых воспроизводится анимация. Причем в приличном разрешении – 128 пикселей. Самое интересное, что мод отлично работает на слабых устройствах. Даже установив сто блоков, вы не заметите тормозов и просадки FPS.

FuinhaFun

Довольно крупный мод, который добавляет множество новых предметов и сущностей в Minecraft Bedrock. Отметим, например, седло, лошадиные доспехи, кольчугу, волос летучей мыши, суши, магический капкейк, зелье уничтожения, спрей, синее, зеленое и красное растения, крипера с растениями, жуткую курицу, дикого зомби или крафт трезубца. Аддон все еще на стадии разработки – в будущем планируется добавить еще больше предметов, блоков и мобов.

Больше урожая (More Crops)

Это настоящий аграрный хит для Minecraft PE. Мод хорош не только тем, что добавляет множество новых единиц урожая (кукуруза, помидоры, баклажаны, белый редис, салат, ананас и пр.), но тем, что вы можете разложить весь свой урожай, здоров украсив интерьер.