Лучшие портативные блендеры. Xiaomi Pinlo Hand Juice Machine

Портативные блендеры с герметично закрывающимися стаканами и встроенными аккумуляторами предназначены для приготовления смузи, сока или одной-двух порций протеинового коктейля.

Портативный блендер Xiaomi Pinlo Hand Juice Machine PL-B007W2W

Незаменимый гаджет для спортсменов, путешественников и семей с детьми не займет много места в сумке, его можно взять с собой на прогулку, в спортзал или офис, в любое время приготовить легкий полезный перекус для быстрого восстановления сил.

Теперь измельчать фрукты и овощи в питательные коктейли можно не только дома. Компактный и лёгкий стаканчик с моторчиком полностью избавлен от привязки к розетке и вечным кабелям. Вы можете работать в офисе, заниматься в тренажерном зале или даже поехать с ним на природу, блендер Xiaomi Pinlo Hand Juice Machine всегда извлечет максимум пользы из свежих продуктов.Компактный блендер Xiaomi Pinlo Hand Juice Machine оснащен собственным аккумулятором ёмкостью 2000 мА·ч, на полном заряде которого можно приготовить сразу 20 стаканов коктейлей общим объемом более 7 литров, а это даже больше, чем дневное потребление для двух взрослых человек. С ним каждый день можно наполнить свежестью и ярким вкусом.

Номинальная мощность электродвигателя компактного блендера Pinlo - 70 Вт. При всей эффективности он сохраняет низкое энергопотребление и высокий крутящий момент, чтобы измельчить фрукты и овощи именно до той консистенции, которую Вы хотите. Компактный блендер Pinlo оснащен острым 4-лопастным ножом из нержавеющей стали. В процессе работы он полностью раскрывает свои сильные стороны, одновременно измельчая и перемешивая фрукты. Даже на небольшой мощности он способен полностью раскрыть вкус продуктов.

В компактном блендере Pinlo встроено устройство динамической защиты и чип с секундомером. Они автоматически отключают питание при отсоединении колбы, работе вхолостую, слишком длительной работе и иных аномалиях, чтобы сделать работу блендера полностью безопасной. Также блендер Xiaomi Pinlo Hand Juice Machine может похвастаться исключительно компактным корпусом, специально созданным для высочайшей мобильности. Блендер можно положить в сумку и носить его с собой, а он всегда будет готов порадовать свежим и вкусным напитком.

Компактный блендер Pinlo заряжается через обычный порт Micro-USB. Его не нужно подключать к розетке или использовать отдельный блок питания, он вполне может довольствоваться обычным зарядным устройством от смартфона или планшета.

Благодаря запатентованной конструкции главного блока и заглушке на зарядном порту блендер можно мыть прямо под струей воды, начисто смывая остатки продуктов.

Портативный блендер Kitfort KT-3004

Благодаря компактному размеру, блендер КТ-3004 можно использовать в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине или на пикнике – у вас всегда будет возможность приготовить здоровый и вкусный коктейль.Блендер легко разбирается и позволяет тщательно промывать его детали. Стеклянная бутылка гарантирует безопасность ваших напитков и блюд. К тому же стекло способно выдержать более высокие и низкие температуры, чем пластик.

Лезвия выполнены из нержавеющей стали и отличаются своей силой, благодаря чему рубят продукты на высокой скорости вращения до 15000 оборотов в минуту, превращая продукты в пюре. Устройство запускается двойным нажатием на кнопку включения. Это предотвращает случайное включение блендера в сумке, если на кнопку надавит соседний предмет.

Световая индикация сообщит вам о готовности блендера к работе.

Портативный блендер работает от аккумулятора и легко заряжается от USB.

В комплекте с ним идёт зарядный шнур. Он подсоединяется к магнитному разъёму, расположенному сзади блендера. Под моторным блоком у блендера находится прорезиненная противоскользящая полоса. Она позволяет оставлять блендер на скользких поверхностях, не боясь, что он упадёт.

Перед приготовлением смузи, все используемые ингредиенты порежьте на небольшие кусочки, затем нажмите дважды и переверните блендер вниз, чтобы лезвия устройства смогли перемешать коктейль.

Портативный блендер Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Беспроводной блендер Deerma поможет быстро создать питательный коктейль из свежайших продуктов с низким содержанием жира и приятным вкусом, который поможет насытиться и прогнать голод.У блендера Deerma нет никаких проводов, которые бы сковывали его возможности. Блендер, не привязанный проводами к розеткам, можно использовать абсолютно в любом месте и в любое время, чтобы побаловать себя чем-то вкусненьким и поднять настроение, а также выработать привычку к правильному и здоровому питанию.

Беспроводной блендер Deerma обеспечит Вас питательной поддержкой вне зависимости от времени и места. Всего одна кнопка - и вот у Вас в руках свежий и питательный коктейль из фруктов, наполняющий каждую клетку организма силой.

Крышка колбы блендера Deerma выполнена с максимальной заботой об удобстве использования во время занятий спортом или вождения автомобиля. Она не пропускает брызги изнутри и позволяет использовать ее всего одной рукой. Когда блендер Deerma лежит в сумке или рюкзаке, не нужно беспокоиться о том, что какой-нибудь твердый предмет его случайно включит. Блендер включается двумя нажатиями, благодаря чему полностью исключаются случайные срабатывания.

Полного заряда встроенного аккумулятора емкостью 1500 мА·ч беспроводному блендеру Deerma хватит на приготовление шести полных чашек фруктового коктейля. Кроме того, сам аккумулятор долго держит заряд и не требует постоянной подзарядки.

Особый 6-лопастной нож плотно прилегает к продуктам, полностью их измельчая и перемешивая в однородную смесь. Сам нож имеет острые лезвия и служит еще дольше, чем обычные четырехлопастные ножи.

Портативный блендер Blendmaxx Pro

400 мл - объем большой кружки, такого количества хватит для приготовления одной порции коктейля, который можно сразу выпить, сохранив все питательные вещества.

Портативный блендер Blendmaxx Pro отличный выбор для тех, кто ценит своё время и качество, ведь он станет для Вас отличным помощником. Удобный и стильный дизайн, всегда и везде под рукой: дома и в офисе, в спортзале и на прогулке, в путешествии и в походах, на любой случай. Предназначен для всех видов коктейлей, смузи, детского питания, приготовления жидких смесей.

Оснащён двумя мощными высоко токовыми аккумуляторами класса 18500, объемом 1200mAh каждый (2400mАh). Поэтому зарядки хватит на 18-25 взбалтывания смузи в среднем. Благодаря усиленному двигателю и сверх прочным ножам, выполненные из легированной стали класса 304, позволяют измельчать даже грецкие орехи и кусочки льда.

Уникальное расположение трёх ножей под разными углами и разной формы исключают появления “пустых зон”, обеспечивая смешивания продукта по всему объёму чаши. Блендер полностью водонепроницаем, благодаря магнитной зарядке PIN, что облегчает эксплуатацию и исключает возможность попадания влаги в мотор устройства.

Система блокировки от случайного включения гарантирует безопасность использования, даже если рядом ребёнок. Устройство включится, тогда когда крышка будет закрыта плотно.

Удобный стильный дизайн привлекает внимание, а продуманная конструкция обеспечивает легкость эксплуатации и мобильность, что позволяет приготовить свежий напиток или пюре в любом месте.

Портативный блендер Take It X2

TAKE IT X2 – портативный блендер, наиболее легкий и компактный в линейке TAKE IT, с ярким дизайном. Корпус и крышка сделаны из пищевого пластика, который абсолютно безвреден для человека. Колба из пищевого пластика "tritan" не боится ударов.Блендер работает от аккумулятора и заряжается от USB. Подходит для перемалывания мягких фруктов и ягод. TAKE IT X2 идеально подойдет для приготовления смузи, коктейлей, домашнего детского питания, протеиновых и детокс-коктейлей, домашнего мороженого и множества других блюд.

Герметично прилегающие колба и крышка позволяют брать блендер с собой в поездки и на тренировки. Также благодаря компактному размеру блендер может занять место на кухне любого кулинара – перед перемалыванием все ингредиенты необходимо порезать на кусочки.

Для более эффективной работы блендера рекомендуется перемалывать твердые ингредиенты с небольшим количеством жидкости.