Игровая компания Wargaming отмечает Лунный Новый год в World of Tanks Blitz.

Разработчики запустили игровое мероприятие под названием Лунный свет, в ходе которого игроки будут собирать Лунные монеты, сражаясь в обычных и рейтинговых боях на машинах V уровня и выше. Где за победу дается вознаграждение таких как: кредиты, бустеры и премиум аккаунт. Продлится мероприятие с 24 по 31 января.

Игроки смогут получить новые призы и два суперлота: захватчик VI уровня Type 64 за 400 монет и T-34-3, машина огневой поддержки VIII уровня за 920 монет.