MMO-проект Tera Online официально закрывается

Bluehole Studio, команда разработчиков Tera и других MMO в Krafton, объявила на этой неделе, что Tera закрывается, а серверы закроются 30 июня.

«После долгих размышлений команда в Южной Корее пришла к выводу, что они больше не могут предлагать вам захватывающий и приятный контент, которого вы заслуживаете. Как последний оставшийся издатель TERA, мы с тяжелым сердцем должны уважать решение Bluehole, и нам также придется закрыть игру».

Напомним, что Tera впервые была выпущена для ПК еще в 2012 году, прежде чем перейти на консоли. Последний крупный патч для игры вышел в прошлом году, предоставив новую зону для исследования, созданную оригинальной командой разработчиков.