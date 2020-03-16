MMORTS видеоигра Starborne предлагает принять участие в открытом бета-тестировании

Starborne - это бесплатная MMORTS для ПК в жанре стратегии 4Х. Игра схожа с CIvilization.

2-го апреля будут внесены многочисленные изменения в игру. Была улучшена производительность и стабильность игры. Изменения коснулись и игрового процесса. Размер альянса был уменьшен до 15. Добавлена новая карта с зонами для расширения и построения империи.

Действие игры происходит на просторах космоса. Создавайте коалиции, союзы и опустошайте империи. Для того чтобы начать играть в бета-тестирование, зарегистрируйтесь и скачайте клиент с официального сайта.