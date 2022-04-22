MSI активирует разгон AMD Ryzen 7 5800X3D

Через несколько дней MSI выпустит новейшую прошивку BIOS AGESA 1.2.0.7 для своих материнских плат, которая также обеспечит поддержку разгона на новом процессоре AMD Ryzen 7 5800X3D 3D V-Cache. Мы не в первый раз слышим, что AMD Ryzen 7 5800X3D может разгоняться. Мы уже видели, как чип преодолел частоту 5 ГГц на материнской плате MSI MEG X570 GODLIKE и показал прирост производительности до 12% при разгоне.
Теперь стало известно, что материнская плата MSI MEG X570 GODLIKE и другие варианты позволяют разгонять чип 3D V-Cache, и MSI выпустит новый BIOS, который позволит пользователям делать именно это.
Новый BIOS MSI также является особенным, поскольку он основан на грядущей прошивке AMD AGESA 1.2.0.7 BIOS. Из предоставленного журнала изменений AGES 1.2.0.7 предлагает:
- Устраните проблему с fTPM, из-за которой игра зависает.
- Чипсеты серии 300 поддерживают новейшие процессоры и гибридные процессоры Ryzen, такие как Ryzen 7 5800X3D.
AMD AGESA 1.2.0.7 BIOS сначала будет развернута на материнских платах MSI 500 и 400 серий AM4 в ближайшие дни, а развертывание серии 300 запланировано на следующий месяц. Это позволит материнским платам серии 300 поддерживать новейшие процессоры и гибридные процессоры Ryzen 5000, включая Ryzen 7 5800X3D. Ниже приведен скриншот из программы проверки Ryzen SMU, сравнивающей прошивку AGESA 1.2.0.7 с прошивкой AGESA 1.2.0.6
Одна интересная особенность грядущего BIOS, особенно для MSI MEG X570 GODLIKE, заключается в том, что в нем будет предложена новая опция настройки «Базовая частота ЦП (МГц)». Это будет доступно в BIOS 1H1 на базе AGESA 1.2.0.7, и пользователи смогут настроить базовую частоту своего чипа для разгона.
Как и ожидалось, AMD Ryzen 7 5800X3D показал прирост в 5% в многопоточных и 7% в однопоточных тестах. Это должно сгладить разрыв в производительности, который AMD Ryzen 7 5800X3D имел по сравнению с Ryzen 7 5800X из-за его более низких тактовых частот.