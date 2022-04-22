MSI активирует разгон AMD Ryzen 7 5800X3D

Через несколько дней MSI выпустит новейшую прошивку BIOS AGESA 1.2.0.7 для своих материнских плат, которая также обеспечит поддержку разгона на новом процессоре AMD Ryzen 7 5800X3D 3D V-Cache. Мы не в первый раз слышим, что AMD Ryzen 7 5800X3D может разгоняться. Мы уже видели, как чип преодолел частоту 5 ГГц на материнской плате MSI MEG X570 GODLIKE и показал прирост производительности до 12% при разгоне.

Теперь стало известно, что материнская плата MSI MEG X570 GODLIKE и другие варианты позволяют разгонять чип 3D V-Cache, и MSI выпустит новый BIOS, который позволит пользователям делать именно это.

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Новый BIOS MSI также является особенным, поскольку он основан на грядущей прошивке AMD AGESA 1.2.0.7 BIOS. Из предоставленного журнала изменений AGES 1.2.0.7 предлагает:AMD AGESA 1.2.0.7 BIOS сначала будет развернута на материнских платах MSI 500 и 400 серий AM4 в ближайшие дни, а развертывание серии 300 запланировано на следующий месяц. Это позволит материнским платам серии 300 поддерживать новейшие процессоры и гибридные процессоры Ryzen 5000, включая Ryzen 7 5800X3D. Ниже приведен скриншот из программы проверки Ryzen SMU, сравнивающей прошивку AGESA 1.2.0.7 с прошивкой AGESA 1.2.0.6

Одна интересная особенность грядущего BIOS, особенно для MSI MEG X570 GODLIKE, заключается в том, что в нем будет предложена новая опция настройки «Базовая частота ЦП (МГц)». Это будет доступно в BIOS 1H1 на базе AGESA 1.2.0.7, и пользователи смогут настроить базовую частоту своего чипа для разгона.

Как и ожидалось, AMD Ryzen 7 5800X3D показал прирост в 5% в многопоточных и 7% в однопоточных тестах. Это должно сгладить разрыв в производительности, который AMD Ryzen 7 5800X3D имел по сравнению с Ryzen 7 5800X из-за его более низких тактовых частот.