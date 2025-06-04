ASRock признала проблему с материнскими платами

Компания ASRock готовит к выходу новую версию BIOS 3.25 для материнских плат серии 800, которая призвана решить серьёзную проблему, с которой сталкиваются владельцы процессоров Ryzen 9000 — особенно Ryzen 7 9800X3D. Материнские платы ASRock на чипсетах AMD 800-й серии, по сообщениям множества пользователей, привели к многочисленным случаям выхода процессоров из строя. Основная причина — проблемы с реализацией технологии Precision Boost Overdrive, которая, судя по всему, может вызывать физическое повреждение процессора. Хотя ASRock уже выпускала патчи BIOS и проводила внутренние расследования, проблема продолжает проявляться.

А сегодня офис ASRock Korea официально подтвердил серьёзность ситуации и заявил, что приложит все усилия для восстановления доверия пользователей. Компания также пообещала, что примет ответственные меры в случае повреждения как процессора, так и материнской платы — если они были куплены через официального дистрибьютора в Южной Корее. Пользователям рекомендуется обращаться через официальный канал для диагностики и обработки случаев повреждения. ASRock подчёркивает, что продолжает следить за стабильностью платформы, и при выявлении новых проблем будет выпускать обновления прошивки как можно оперативнее. Также было подчёркнуто, что если в результате проблемы повреждена не только процессор, но и материнская плата, производитель компенсирует ущерб по обеим комплектующим. Это немного успокаивает.