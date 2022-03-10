MSI и Ubisoft представляют синхронизированные голосовые команды следующего поколения в Assassins Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok

MSI, ведущий мировой бренд игрового оборудования для ПК, объединился с международным издателем интерактивных развлечений Ubisoft, чтобы еще больше погрузить геймеров в популярную видеоигру Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok с инновационным внутриигровым голосовым управлением.

Являясь мировым лидером в области игрового оборудования для ПК, MSI знает, что руки и глаза геймеров достаточно заняты во время игры, и надеется освободить излишние элементы управления, чтобы позволить геймерам сосредоточиться на наиболее важной части игры. Обладая общей страстью к игровым инновациям, MSI и Ubisoft объединились, чтобы обеспечить беспрецедентный уровень погружения в игру, расширить и внедрить инновации, добавив поддержку голосового управления в игру Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok.
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