MSI представила новые продукты в Барселоне

В данный момент в Барселоне проходит международная выставка игровой индустрии и компьютерных технологий. Она продлиться до 1 декабря.

Компания MSI представила новые продукты, поделилась идеями на будущее, а также будет проводить различные семинары с участниками мероприятия. MSI показали новый игровой ноутбук GE75 Raider с процессором Intel Core 9-ого поколения в связке с графикой Nvidia RTX и игровой монитор MSI Oculux NXG251R.

Компания будет выпускать компактные игровые ПК MSI Trident X Plus с процессорами Intel Core 9-го поколения и графикой Nvidia RTX, а также можно увидеть новые видеокарты, материнские платы и много различной периферии.