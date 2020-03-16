Разработчики сервиса Epic Games Store добавили новую функцию в магазин. Теперь у пользователей появилась возможность добавлять понравившиеся проекты в "Список желаний".

Добавление этой функции связано с многочисленными жалобами пользователей. Новая функция позволит отслеживать цену на понравившуюся игру и одновременно получить быстрый доступ к ним.

Компания планирует добавить множество других функций в будущем, с помощью которых работа в приложение станет намного удобней. Одной из таковых будет добавление корзины покупок.