Макрообъектив Pergear 60mm f / 2.8 обеспечивает 2-кратное увеличение

Компания Pergear представила макрообъектив для беззеркальных камер 60mm f / 2.8. Новинка совместима с байонетами от Fujifilm X, Micro Four Thirds, Nikon Z и Sony E.

Макрообъектив Pergear 60mm f / 2.8 использует оптическую конструкцию состоящую из 11 элементов в 8 группах. Отличительной особенностью макрообъектива является максимальное 2-кратное увеличение. Управление диафрагмой осуществляется с помощью вращающего кольца.

Яркая максимальная диафрагма f / 2,8 подходит для работы в различных условиях освещения, а также способствует элегантному форм-фактору. 10-лепестковая диафрагма обеспечивает плавное и приятное качество боке. Объектив Pergear 60mm f / 2.8 также можно использовать с полнокадровыми камерами.

Цена Pergear 60mm f / 2.8 составляет 229 долларов.
Комментарии и отзывы Pergear 60mm f / 2.8
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