Mario Kart Tour самая скачиваемая игра года для iPhone

Mario Kart Tour от Nintendo стала самой загруженной бесплатной игрой года для iPhone. Игра была выпущена в конце сентября, за первый месяц игра достигла более 123 миллионов скачиваний и это еще не предел. Самой скачиваемой платной игрой на iPhone и iPad является Minecraft. Было продано более 180 миллионов копий.

В списке других игр есть Stardew Valley индийская игра про фермерство. Call of Duty Mobile стала четвертой по популярности среди бесплатных игр 2019 года для iPhone. Шутер от первого лица был загружен более 56,7 миллионов раз. В списке упоминается игра Fortnite и Battle Royale.