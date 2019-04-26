Mario Kart Tour запускает закрытую бета-версию

В четверг Nintendo официально запустила закрытую бета-версию долгожданной игры Mario Kart Tour для Android и iOS.

В то же время Nintendo также подтвердила сроки выхода игры. Когда Nintendo впервые объявила о мобильной игре, она установила дату запуска Mario 2019 этим летом. В настоящее время только пользователи Android в США и Японии имеют право на регистрацию в закрытой бета-версии. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно убедиться, что ваша учетная запись Nintendo связана с учетной записью Gmail. После регистрации вам придется подождать до следующего месяца, когда Nintendo начнет обращаться к выбранным пользователям, которые затем загрузят бета-версию через Google Play Store. Nintendo до сих пор не раскрыла ни одну из особенностей или игровой механики Mario Kart Tour.