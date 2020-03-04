Marvel Future Revolution ролевая RPG для Android и iOS

Marvel Future Revolution первая ролевая игра от Marvel для платформ Android и iOS. Игра была разработана совместно с компанией Netmarble Corp.

В игре будут представлены все популярные герои и антагонисты вселенной Marvel. Вам предстоить играть за Капитана Америку, Капитана Марвела, Человека-паука и Доктора Стрэнджа. В будущем разработчики планируют добавить больше героев. Игровой процесс позволяет менять внешний облик персонажей.

Действие игры Marvel Future Revolution происходит во вселенной, где сливаются несколько реальностей. Станьте одним из героев Marvel и защитите планету от уничтожения.