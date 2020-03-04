Marvel анонсировала мобильную RPG игру под названием Future Revolution.

В игре Future Revolution геймеры станут частью команды супергероев Omega Flight. Разработчики игры не раскрывают подробностей о сюжете, но за сценарий взялся писатель Marvel Comics Марк Сумерак.

В игре геймеры встретят Человека-паука, Капитана Америки, Капитан Марвел и остальных супер-героев. Игроки смогут переодевать своих героев в костюмы из параллельных вселенных.

Разработчики игры обещали открытый мир в игре, где игроки смогут исследовать его вместе с друзьями. Когда выйдет игра Future Revolution неизвестно. <