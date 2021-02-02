Mass Effect Legendary Edition выходит в мае

Еще в ноябре стало известно, что BioWare вела разработку над Mass Effect Legendary Edition - ремастером трилогии. Теперь разработчик официально дал понять, как будет выглядеть игра. Напомним, что Mass Effect Legendary Edition включает в себя все три игры из оригинальной трилогии, а также все DLC (40 штук).

BioWare выпустила трейлер, в нем демонстрируются новые визуальные эффекты и разрешение 4K. Производитель улучшил текстуры, кадры из трейлера в целом выглядят качественнее. В игру будет добавлены новые виды оружия, брони и сюжетные миссии.

Официальная дата выхода игры назначена на 14 мая.