Mass Effect Legendary Edition выходит в мае

Еще в ноябре стало известно, что BioWare вела разработку над Mass Effect Legendary Edition - ремастером трилогии. Теперь разработчик официально дал понять, как будет выглядеть игра. Напомним, что Mass Effect Legendary Edition включает в себя все три игры из оригинальной трилогии, а также все DLC (40 штук).

BioWare выпустила трейлер, в нем демонстрируются новые визуальные эффекты и разрешение 4K. Производитель улучшил текстуры, кадры из трейлера в целом выглядят качественнее. В игру будет добавлены новые виды оружия, брони и сюжетные миссии.

Официальная дата выхода игры назначена на 14 мая.

Комментарии и отзывы Mass Effect Legendary Edition
Обзоры:
Новости:
Обновление для Star Wars Jedi: Fallen Order повышает частоту кадров

Игра Star Wars Jedi: Fallen Order получила большое обновление, которое обеспечивает высокую частоту кадро...
CD Projekt Red выпустила Hotfix 1.11 для Cyberpunk 2077

CD Projekt Red выпустила новый патч Hotfix 1.11 для Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 Hotfix 1.11 доступен д...
Mass Effect Legendary Edition выходит в мае

Еще в ноябре стало известно, что BioWare вела разработку над Mass Effect Legendary Edition - ремастером т...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
ARCTIC выпустила кулер для процессора Al...
ARCTIC выпустила кулер для процессора AlARCTIC Alpine 23 - это новый процессорный кулер с улучшенной системой монтажа. Он совместим с разъемом AM...
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для кра...
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для краТестируемый сегодня корпус ThunderX3 Cronus-G, выполненный в типоразмере Mid-Tower, создан в коллаборации...
Смартфон LG Wing провалился в продаже...
Смартфон LG Wing провалился в продажеПару месяцев назад компания LG выпустила смартфон Wing в необычном форм-факторе ротатора. Если верить Her...
Android 11 теперь доступен для Sony Xper...
Android 11 теперь доступен для Sony XperSony выпускала обновление Android 11 для своих устройств в течение последних нескольких недель. Практичес...
Ноутбуки RedmiBook Pro 15 и Pro 15S засв...
Ноутбуки RedmiBook Pro 15 и Pro 15S засвМы уже писали о том, что новые ноутбуки RedmiBook Pro будут основана на недавно представленных процессора...
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 монитор с в...
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 монитор с вКомпания iiyama представила монитор ProLite XUB2492HSN-B1 с встроенной док-станцией USB-C. Также была пре...
Google, OPPO, Vivo и Xiaomi выпустят скл...
Google, OPPO, Vivo и Xiaomi выпустят склРынок складных смартфонов в следующем году станет намного больше, если верить последним слухам в сети. По...
Представлен объектив Pergear 12mm f/2 ...
Представлен объектив Pergear 12mm f/2 Китайский производитель Pergear представил широкоугольный объектив 12mm f/2 для беззеркальных камер форма...
Официальные изображения смартфона OPPO A...
Официальные изображения смартфона OPPO AOPPO скоро анонсирует телефон среднего класса OPPO A93 5G в Китае, так как были найдены изображения и спе...
Canon работает над собственным стабилиза...
Canon работает над собственным стабилизаCanon объявила о том, что ведет разработки нового стабилизатора и камерой, который похож на модель DJI Os...
Смартфон Tianyi №1 5G поступил в продажу...
Смартфон Tianyi №1 5G поступил в продажуВ прошлом месяце China Telecom анонсировала свой смартфон Tianyi №1 5G по доступной цене 153 доллара США....
Samsung представила приложение GameDrive...
Samsung представила приложение GameDriveКомпания Qualcomm был первым производителем чипов, который представил поддержку обновляемых драйверов гра...
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублейОбзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей
Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритмаОбзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor