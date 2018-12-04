MechWarrior 5 выйдет 10 сентября 2019 года

Известна дата выхода игры MechWarrior 5. Пятый крупный выпуск этой серии выйдет 10 сентября 2019 года.

Разработчик Piranha Games сделал официальную дату релиза в MechCon 2018 и отпраздновал объявление с новым трейлером и скриншотами из игры. Игра будет в первую очередь состоять для одного игрока, хотя в ней будет задействован совместный многопользовательский режим для четырех игроков. История, поставленная во время Третьей и Четвертой части за преемственность, будет сосредоточена на наемниках, без лояльности к любой стороне, которая хочет разрушить мир.