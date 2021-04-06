Мероприятие E3 2021 будет полностью бесплатным

В E3 2020 к сожалению не состоялось, но в этом году игровое мероприятие E3 2021 официально состоится. Кроме того, это мероприятие будет полностью открыто для пользователей. На E3 2021 есть возможность увидеть анонсы новых игр и сами игры, а также новости из мира игровой индустрии.

Мероприятие E3 2021 пройдет в цифровом формате и будет бесплатным для посетителей. Ранее утверждалось, что Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) планировала взимать определенную плату за просмотр. Событие E3 2021 начнется 13 июня, прямые трансляции с 15 по 17 июня. ESA планирует сотрудничать с компаний NVIDIA, чтобы использовать облачную игровую платформу GeForce Now для демонстрации игровых новинок.
Комментарии и отзывы E3 2021
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Мероприятие E3 2021 будет полностью бесплатным

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