Мероприятие E3 2022 отменено

Из-за пандемии многие мероприятия были либо отменены, либо заменены виртуальными. Однако похоже, что геймеры, с нетерпением ожидающие E3 2022 в этом году, будут разочарованы, узнав что мероприятие в этом году не состоится.

Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) изначально заявила, что очные мероприятия E3 2022 проводиться не будут, а вместо этого они проведут виртуальное мероприятие. Но по словам организации, даже виртуального мероприятия больше не будет. В заявлении говорится: «E3 вернется в 2023 году с обновленной витриной, посвященной новым захватывающим видеоиграм и отраслевым инновациям. Ранее мы объявили, что E3 не будет проводиться лично в 2022 году из-за сохраняющихся рисков для здоровья, связанных с COVID-19. Сегодня мы объявляем, что в 2022 году цифровой выставки E3 не будет».