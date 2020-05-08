Мероприятие Electronic Arts Play пройдет в цифровом режиме

Electronic Arts не намерена отменять свое ежегодное мероприятие Electronic Arts Play. Это мероприятие в котором будут представлены новые игровые проекты, анонсы и новости из игровой индустрии. EA Play Live начнется в ночь с 11 на 12 июня, в 02:00 по московскому времени. Компания Electronic Arts планирует выпустить 14 новых проектов в этому году, надеемся, что представители расскажут о них.

Мероприятие Electronic Arts Play пройдет в режиме онлайн-трансляции 11-го июня 2020 года. Ожидается, что будет представлена новая игра от EA Sports. Также будет представлена информация о новых обновлениях для таких студий, как DICE, BioWare, Respawn и других.