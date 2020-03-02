Мероприятие GDC 2020 перенесли на лето

2020-03-02, Автор - Ramil; Продукт - GDC 2020; [18]
Конференция разработчиков Game Developers Conference 2020 должна была пройти в Калифорнии с 16 марта по 20 марта 2020 года. На днях представители мероприятия официально объявили, что мероприятие переносится на лето 2020 года. Связано это с предостережением безопасности здоровья участников GDC 2020.

Представители GDC 2020 поблагодарили всех клиентов и партнеров за их поддержку. Власти Сан-Франциско приняли чрезвычайное положение в городе.

Множество компаний отменили свое участие в GDC 2020 в связи с вирусом. Activision Blizzard, Amazon, Epic Games, Kojima Productions, Electronic Arts и Sony, а последними кто отменил свое участие оказались Microsoft, Unity и CD Projekt Red.

Комментарии и отзывы GDC 2020
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor