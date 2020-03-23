Мероприятие Game Festival: Spring Edition представила 50 новых инди-игр

На мероприятии Game Festival: Spring Edition представлены более 50 демо-игр. Игры разработали начинающие инди-разработчики. Это мероприятие будет проводится раз в год.

Среди игр: Superliminal, HyperParasite, Sons of Ra, Liberated, Haven и Carrion. Посмотреть другие интересные игры можно на сайте Steam.

Steam Game Festival это новая идея компании Valve и Джеффа Кейли руководителя премии "The Game Awards". Такие проекты говорят о том, что игровая индустрия не стоит на месте. Возможно некоторые из проектов все же стрельнет.