Метавселенная Facebook уже пользуется огромным спросом

В настоящее время самой популярной ставкой Meta на данный момент является социальная платформа VR для гарнитуры Quest под названием Horizon Worlds. Цукерберг назвал это «ядром нашего видения метавселенной» во время виртуального общего собрания с сотрудниками. Кроме того, во время того же разговора директор по продуктам компании Крис Кокс объявил довольно существенные цифры в отчете о росте числа пользователей Horizon. Фактически, с начала декабря пользовательская база проекта Horizon Worlds выросла в десять раз. Он был развернут для всех пользователей Quest в США и Канаде, и сейчас его пользовательская база составляет до 300 000 человек. В это число входят пользователи Horizon Worlds и Horizon Venues, подтвердил представитель Meta Джо Осборн.

Horizon Venues — это отдельное приложение для посещения живых мероприятий в виртуальной реальности, в котором используются те же аватары и базовая механика, что и в Horizon Worlds. Базовый номер пользователя не включает Horizon Workrooms, который представляет собой интерфейс для проведения конференций в виртуальной реальности, зависящий от системы на основе приглашений. Horizon Worlds находилась в закрытом доступе для создателей, прежде чем она была официально выпущена в декабре. Платформа позволяет пользователям создавать собственные среды, чтобы тусоваться и играть в игры в качестве безногих аватаров. На этой неделе Meta объявила, что на данный момент на платформе создано 10 000 отдельных миров, а в закрытой группе Facebook для создателей теперь более 20 000 участников.
Комментарии и отзывы Horizon Worlds
Rocket League Sideswipe выходит на Android и iOS…
Rocket League Sideswipe выходит на Android и iOSПоклонники Rocket League, будут рады узнать, что Rocket League Sideswipe официально запущена на мобильных…
Последнее обновление 1.06 игры Sifu включает исправления оши…
Последнее обновление 1.06 игры Sifu включает исправления ошиНовое обновление Sifu 1.06 вышло для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Новое обновление является незначи…
Трейлер игрового геймплея Vertigo 2 VR…
Трейлер игрового геймплея Vertigo 2 VRVertigo 2, однопользовательское VR-приключение, которое в настоящее время разрабатывается независимой ком…
Batman Arkham Collection выйдет на Nintendo Switch…
Batman Arkham Collection выйдет на Nintendo SwitchПохоже что фанаты Nintendo скоро смогут сыграть в Batman Arkham Collection. Отмеченные наградами игры мог…
Вышло обновление Minecraft Caves and Cliffs Part 2…
Вышло обновление Minecraft Caves and Cliffs Part 2На этой неделе вышло новое обновление Minecraft Caves and Cliffs Part 2, которое является частью Minecraf…
Игра Evil Genius 2 World Domination выходит на PS5 и Xbox Se…
Игра Evil Genius 2 World Domination выходит на PS5 и Xbox SeСтратегия Evil Genius 2 World Domination была запущена на этой неделе и теперь доступна для игры на PlayS…
Директор игры Yakuza объявляет о новой студии игр после уход…
Директор игры Yakuza объявляет о новой студии игр после уходТошихиро Нагоши, бывший главный креативный директор Sega, где он руководил разработкой серии Yakuza в кач…
Серверы Dark Souls не запустят до релиза Elden Ring…
Серверы Dark Souls не запустят до релиза Elden RingСерверы Dark Souls на ПК будут отключены до тех пор, пока 25 февраля не будет объявлено о выпуске Elden R…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor