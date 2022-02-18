Метавселенная Facebook уже пользуется огромным спросом

Horizon Venues — это отдельное приложение для посещения живых мероприятий в виртуальной реальности, в котором используются те же аватары и базовая механика, что и в Horizon Worlds. Базовый номер пользователя не включает Horizon Workrooms, который представляет собой интерфейс для проведения конференций в виртуальной реальности, зависящий от системы на основе приглашений. Horizon Worlds находилась в закрытом доступе для создателей, прежде чем она была официально выпущена в декабре. Платформа позволяет пользователям создавать собственные среды, чтобы тусоваться и играть в игры в качестве безногих аватаров. На этой неделе Meta объявила, что на данный момент на платформе создано 10 000 отдельных миров, а в закрытой группе Facebook для создателей теперь более 20 000 участников.