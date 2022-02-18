Метавселенная Facebook уже пользуется огромным спросом

В настоящее время самой популярной ставкой Meta на данный момент является социальная платформа VR для гарнитуры Quest под названием Horizon Worlds. Цукерберг назвал это «ядром нашего видения метавселенной» во время виртуального общего собрания с сотрудниками. Кроме того, во время того же разговора директор по продуктам компании Крис Кокс объявил довольно существенные цифры в отчете о росте числа пользователей Horizon. Фактически, с начала декабря пользовательская база проекта Horizon Worlds выросла в десять раз. Он был развернут для всех пользователей Quest в США и Канаде, и сейчас его пользовательская база составляет до 300 000 человек. В это число входят пользователи Horizon Worlds и Horizon Venues, подтвердил представитель Meta Джо Осборн.

Horizon Venues — это отдельное приложение для посещения живых мероприятий в виртуальной реальности, в котором используются те же аватары и базовая механика, что и в Horizon Worlds. Базовый номер пользователя не включает Horizon Workrooms, который представляет собой интерфейс для проведения конференций в виртуальной реальности, зависящий от системы на основе приглашений. Horizon Worlds находилась в закрытом доступе для создателей, прежде чем она была официально выпущена в декабре. Платформа позволяет пользователям создавать собственные среды, чтобы тусоваться и играть в игры в качестве безногих аватаров. На этой неделе Meta объявила, что на данный момент на платформе создано 10 000 отдельных миров, а в закрытой группе Facebook для создателей теперь более 20 000 участников.