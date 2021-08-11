Metroid Dread выйдет осенью

Metroid Dread - первая новая игра в серии после Metroid: Samus Return, ремейка оригинальной игры Metroid II: Return of Samus, выпущенной на Nintendo 3DS в 2017 году. Новый тизер позволяет взглянуть на игру по-новому.

Сюжет игры развивается после событий Metroid Fusion. Самус прибывает на планету ZDR, чтобы изучить загадочный сигнал, отправленный в Галактическую Федерацию. Удаленная планета кишит агрессивными формами жизни и жуткими механическими угрозами. Сможет ли непревзойденная Самус справиться с ужасом, затаившимся в глубинах планеты ZDR? Исследуйте масштабную карту, сталкивайтесь с роботами ЭММИ и покончите с угрозой, захватившей в свои сети планету ZDR.

Игра Metroid Dread доступна для предзаказа в Nintendo eShop. Официальный релиз запланирован на 8 октября 2021 года.

Комментарии и отзывы Metroid Dread
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