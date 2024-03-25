Microsoft DirectSR вскоре появится во множестве игр

Месяц назад на конференции разработчиков Game Developers Conference 2024 было представлено новое технологическое решение под названием Microsoft DirectSR. Это своеобразная попытка упростить реализацию методов масштабирования изображения, которая была разработана в сотрудничестве со всеми основными производителями процессоров и графических ускорителей (NVIDIA, AMD и Intel). В рамках презентации представитель компании отметил, что современные ПК-игры должны поддерживать сразу несколько методов масштабирования изображения (AMD FSR или NVIDIA DLSS, как, например, в случае с Starfield), но реализовать данную технологию достаточно проблематично по целому ряду причин — не было необходимых инструментов, которые бы позволили реализовать поддержку нескольких технологий для апскейлинга изображения.

Соответственно, возникла необходимость в Microsoft DirectSR — это новый API DirectX, агрегирующий множество методов масштабирования изображения с помощью стандартного интерфейса. В рамках данного инструмента будут перечислены все доступные варианты технологий апскейлинга, позволяя разработчику выбрать нужное направление — это будет крайне удобно и, вероятно, отнимет меньше времени. Правда, для этого разработчики должны поддерживать представленные технологии — пока что не так много крупных издателей заявили о желании создавать игры под Microsoft DirectSR. Слишком новая технология, которую нужно для начала опробовать.
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