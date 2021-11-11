Microsoft Flight Simulator Aerosoft CRJ 900/1000 уже доступен

Microsoft объявила о доступности новой надстройки Microsoft Flight Simulator для CRJ 900 и CRJ 1000, позволяющей виртуальным пилотам путешествовать по небу и опробовать новый CRJ. Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox Series X | S с Xbox Game Pass, Windows 10 и 11 с Xbox Game Pass для ПК и Steam.

Aerosoft CRJ 900/1000 для текущего Microsoft Flight Simulator был построен на опыте разработчиков из семейства CRJ, предлагаемых для FSX и Prepar3D. Тем не менее, новая технология, доступная в MSFS, дала всем участвующим разработчикам возможность использовать новейшие разработки в области проектирования и программирования летных моделей. Поэтому они были реконструированы с нуля, чтобы соответствовать новому стандарту по внешнему виду, функциям и летным характеристикам. Этот небольшой высококлассный авиалайнер был создан в сотрудничестве с Microsoft и Asobo, что позволило реализовать новые функции Microsoft Flight Simulator.