Microsoft Flight Simulator будет использовать 80 аэропортов

2020-02-24, Автор - Ramil; Продукт - Flight Simulator; [104]
Microsoft Flight Simulator до сих пор находится в стадии разработки и в интернете появляются информация о геймплее и возможностях игры. Разработчики на данный момент работают над международными аэропортами. Дизайнеры придают им больше реализма. Работа велась даже над ландшафтом вокруг сооружений.

Студия разработчик Asobo говорит что игра очень масштабна в плане объектов и деталей к мелочам. Игра Flight Simulator представит около 80 аэропортов. По некоторым данным, игры появится в этому году на ПК, а потом и на Xbox One. Будет поддержка raytracing. Разработчики учитывают все пожелания игроков.


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