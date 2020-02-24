Microsoft Flight Simulator будет использовать 80 аэропортов

Microsoft Flight Simulator до сих пор находится в стадии разработки и в интернете появляются информация о геймплее и возможностях игры. Разработчики на данный момент работают над международными аэропортами. Дизайнеры придают им больше реализма. Работа велась даже над ландшафтом вокруг сооружений.

Студия разработчик Asobo говорит что игра очень масштабна в плане объектов и деталей к мелочам. Игра Flight Simulator представит около 80 аэропортов. По некоторым данным, игры появится в этому году на ПК, а потом и на Xbox One. Будет поддержка raytracing. Разработчики учитывают все пожелания игроков.