Microsoft Flight Simulator демонстрирует живописную графику

Последние сюжеты и скрины геймплея взяты из учетной записи Twitter Nvidia GeForce, взятые из версии игры выпущенной в ноябре 2019 года.

Это не демонстрация RTX, так как трассировка лучей не была анонсирована или реализована в игре, но уровень детализации невероятно впечатляющий. Microsoft Flight Simulator в настоящее время тестируется группой приглашенных «инсайдеров».

В настоящее время разработчики работают над подготовкой версии 1.0 SDK игры и планируют подготовить ее к середине марта, а предварительный просмотр состоится в январе. Когда выйдет финальная версия игры не известно, но она выйдет на Xbox One и ПК через Steam и Game Pass. Некоторые игроки уже поделились некоторыми очень впечатляющими скриншотами.