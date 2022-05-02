Microsoft Flight Simulator получит AMD FSR 2.0 и DLSS

Во время вопросов и ответов разработчиков Microsoft Flight Simulator на этой неделе исполнительный продюсер Asobo Studio Марсьяль Боссар подтвердил, что чрезвычайно требовательная игра Microsoft Flight Simulator скоро получит поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Хорошей новостью является то, что команда Microsoft Flight Simulator работает в прямом сотрудничестве с обоими производителями, поэтому NVIDIA и AMD работают с нами, чтобы помочь нам добиться наилучших результатов в реализации своих систем. Что касается DLSS, у нас все еще есть некоторые артефакты, некоторые проблемы с анимированными текстурами и водными поверхностями, но мы работаем с NVIDIA, чтобы исправить это. В обновлении 10 у нас будет отличная реализация DLSS. Со стороны AMD мы также работаем с ними. Мы также надеемся добавить FSR в Microsoft Flight Simulator с обновлением 10.

Глава Microsoft Flight Simulator Йорг Нойманн сообщил, что Microsoft Flight Simulator чрезвычайно хорошо показал себя в потоковом сервисе xCloud с тех пор, как он стал доступен там подписчикам Game Pass Ultimate. В целом количество игроков намного выше, чем в прошлом году. Microsoft Flight Simulator получил высшую оценку в обзоре Wccftech.
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