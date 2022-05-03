Microsoft Flight Simulator получит поддержку AMD FSR 2.0

Исполнительный продюсер Asobo Studio Марсьяль Боссар подтвердил, что требовательная игра-симулятор полета Microsoft Flight Simulator скоро получит поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution, начиная с версии 1.0 в обновлении 10 и выше (но, вероятно, не за горами), а также в будущем и с версией 2.0. Asobo также работает над ранее объявленной поддержкой NVIDIA DLSS, которая, как ожидается, будет завершена в обновлении 10 (выпуск которого запланирован на июль).

Команда разработчиков Microsoft Flight Simulator работает в прямом сотрудничестве с NVIDIA и AMD, чтобы помочь нам добиться наилучших результатов в реализации своих продуктов.