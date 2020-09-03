Microsoft Flight Simulator зарегистрировал более миллиона игроков

Microsoft Flight Simulator зарегистрировал более миллиона игроков с момента запуска и стал крупнейшим выпуском PC Game Pass на сегодняшний день.

Компания Microsoft с гордостью объявила что, благодаря невероятной поддержке нашего сообщества фанатов, пилотов, любителей полетов и виртуальных путешественников, мы подняли в небо более миллиона уникальных игроков . Кроме того, Microsoft Flight Simulator стал крупнейшим запуском игры в истории Xbox Game Pass для ПК.

Microsoft Flight Simulator — серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. От многих серий авиасимуляторов MSFS отличается весьма реалистичной физикой нормального полёта, и, как следствие, большой сложностью управления самолётом.

Комментарии и отзывы Microsoft Flight Simulator
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Новости:
Ремейк SpongeBob SquarePants продан в количестве 1 миллиона копий

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated - это полный римейк оригинальной игры от THQ 2...
Новый трейлер Marvel's Avengers демонстрирует новые скины супергероев

Вышел новый трейлер на игру Marvel's Avengers, который демонстрирует новые скины супергероев. Новые скины...
Rockstar Games опубликовала подробности нового обновления Los Santos Summer Special

Rockstar Games опубликовала подробности нового летнего обновления для GTA Online. Обновление получило наз...
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массыОбзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarЛучшие детские умные часы. Jet Kid Star
Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.АлисаОбзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.Алиса
Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Приключенческая игра Windbound доступна ...
Приключенческая игра Windbound доступна Приключенческая игра Windbound будет запущена 28 августа 2020 года на Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo ...
MediaTek подала заявку на поставку чипов...
MediaTek подала заявку на поставку чиповПосле последних санкций, которые не только ограничили возможность Huawei поставлять продукты американског...
Владельцы Chromebook получат DOOM и DOOM...
Владельцы Chromebook получат DOOM и DOOMВладельцы ноутбуков Chromebook теперь смогу официально и совершенно бесплатно загрузить игры DOOM и DOOM ...
Смартфон LG Stylo 5 обновили до Android ...
Смартфон LG Stylo 5 обновили до Android Компания LG довольно неожиданно обновила смартфоны Stylo 5 и Stylo 5 Plus до финальной версии Android 10....
Nintendo разрабатывает новую консоль Swi...
Nintendo разрабатывает новую консоль SwiИгровая приставка Nintendo Switch скоро отметить свой день рождения, приставке исполнится 4 года. По слух...
Mad Catz выпустила периферию для игровых...
Mad Catz выпустила периферию для игровыхMad Catz выпустила периферию для игровых приставок EGO Arcade FightStick и Catz CAT 7. Продажи периферии ...
Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 ...
Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 Сегодня у нас в центре внимания полочная акустическая система формата 2.0 с заявленной мощностью 60 Вт и ...
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)....
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI).Не так давно стартовали продажи 10 поколения процессоров Intel, и в рамках «Лаборатории» мы готовим серию...
Google готовит новую колонку к релизу...
Google готовит новую колонку к релизуПоявилась довольно интересная информация относительно новой продукции компании Google, которая в последне...
В игре Battlefield 6 будут карты рассчит...
В игре Battlefield 6 будут карты рассчитПоявились новые подробности новой части популярной игры Battlefield. Информацией поделился инсайдер Том Х...
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (...
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (В рамках «Лаборатории» на прошлой неделе мы начали изучение 10 поколения процессоров Intel. И одним из пе...
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в пр...
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в прКомпания Samsung наконец-то выпустила в продажу игровой монитор Odyssey G9, который был представлен еще в...
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлажденияОбзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлаждения
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экранаОбзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экрана
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor