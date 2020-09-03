Microsoft Flight Simulator зарегистрировал более миллиона игроков с момента запуска и стал крупнейшим выпуском PC Game Pass на сегодняшний день.

Компания Microsoft с гордостью объявила что, благодаря невероятной поддержке нашего сообщества фанатов, пилотов, любителей полетов и виртуальных путешественников, мы подняли в небо более миллиона уникальных игроков . Кроме того, Microsoft Flight Simulator стал крупнейшим запуском игры в истории Xbox Game Pass для ПК.

Microsoft Flight Simulator — серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. От многих серий авиасимуляторов MSFS отличается весьма реалистичной физикой нормального полёта, и, как следствие, большой сложностью управления самолётом.