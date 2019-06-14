Microsoft Store слил Destiny 2: Shadowkeep

Не успели Bungie рассказать первые подробности о Destiny 2: Shadowkeep, как Microsoft Store раскрыл дату релиза, сюжет дополнения и его особенности.

Как и говорилось в первой утечке, стражей снова отправят на Луну. Ерис Морн, которая еще в первой Destiny охотилась на Кроту в Адской Пасти, возвращается, чтобы вместе со стражами уничтожить кошмары, угрожающие человечеству. В описании сказано, что Shadowkeep не потребует от игроков покупки предыдущих дополнений. Так что геймеры, которые пропустили Forsaken и дополнения первого года, смогут сразу погрузиться в контент третьего года. По традиции, DLC добавит в Destiny 2 новое оружие, задания, рейды, косметические предметы и локации.

За предзаказ дополнения игрокам подарят экзотическую ракетницу «Двухвостый лис» и эксклюзивный орнамент в стиле улья. Предзаказав Digital Deluxe, вы получите сезонный пропуск к обновлениям, экзотические эмоции, оболочки призрака и эмблемы. Разработчики также выпустят специальный сборник, в который войдет Destiny 2 с дополнениями «Проклятие Осириса» и «Военный разум», а также Shadowkeep. Геймеры, купившие «бандл», сразу получат доступ к дополнениям первого года, а контент грядущего обновления откроется уже с релизом. Выйдет Destiny 2: Shadowkeep 17 сентября. Официальный анонс геймеры ждут на трансляции Bungie, которая пройдет 6 июня в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть анонс можно на YouTube, Twitch и Mixer.