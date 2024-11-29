Microsoft хочет продавать игры на Android

Оказалось, что всему виной компания Google — хотя на неё подали в суд и она проиграла его, поисковой гигант вскоре подал на апелляцию. И суть в том, что пока идёт рассмотрение этой апелляции, компания имеет право не выполнять требования суда, который она ранее проиграла. При этом рассмотрение апелляции может проходить в течение нескольких лет — и в течение всего этого времени компания Google имеет полное право не допускать сторонние магазины на свою платформу. Из-за этого Microsoft, крупнейший издатель игр на планете, не может продавать игры в том формате, в котором это задумано. И это даже смешно на самом деле, потому что в Google понимают, что не выиграют суд, но пытаются оттянуть неизбежное под любыми предлогами. Будем следить за ситуацией.