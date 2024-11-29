Microsoft хочет продавать игры на Android

Более года назад появились первые сообщения о планах Microsoft создать мобильный магазин Xbox для платформы Android, который должны были официально запустить уже в этом году и продавать там игры, различные приложения и подписки. Вскоре генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер подтвердил, что этот проект действительно находится в разработке. А в июле текущего года компания Microsoft начала продавать мобильные игры Xbox через веб-версию приложения, однако основной план заключался в продаже игр напрямую через Android-приложение. К сожалению, долгое время запустить свой собственный магазин компании не удавалось, а теперь появились данные о том, почему Microsoft не может реализовать задуманное.

Оказалось, что всему виной компания Google — хотя на неё подали в суд и она проиграла его, поисковой гигант вскоре подал на апелляцию. И суть в том, что пока идёт рассмотрение этой апелляции, компания имеет право не выполнять требования суда, который она ранее проиграла. При этом рассмотрение апелляции может проходить в течение нескольких лет — и в течение всего этого времени компания Google имеет полное право не допускать сторонние магазины на свою платформу. Из-за этого Microsoft, крупнейший издатель игр на планете, не может продавать игры в том формате, в котором это задумано. И это даже смешно на самом деле, потому что в Google понимают, что не выиграют суд, но пытаются оттянуть неизбежное под любыми предлогами. Будем следить за ситуацией.