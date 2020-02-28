Microsoft и Epic - последние, кто вышел из GDC из-за опасений коронавируса

Sony, Facebook, EA, Kojima Productions и Unity объявили, что пропускают Конференцию разработчиков игр (GDC) из-за проблем с коронавирусом. Microsoft и Epic - последние, кто вышел из GDC на фоне вирусных опасений. С выходом стольких компаний это может привести к отмене GDC.

«После тщательного изучения руководящих указаний мировых органов здравоохранения и из-за большой осторожности мы приняли трудное решение отказаться от участия в конференции разработчиков игр 2020 года в Сан-Франциско», - пишет Microsoft в своем блоге Game Stack. «Здоровье и безопасность игроков, разработчиков, сотрудников и наших партнеров по всему миру является нашим главным приоритетом. Тем более, что мир испытывает растущие риски для здоровья населения, связанные с коронавирусом (COVID-19)».

Вместо того, чтобы физически присутствовать на мероприятии, Microsoft вместо этого проведет мероприятие только для цифровых технологий 16-18 марта. Если вирус продолжит распространяться, он может угрожать отменить другие важные события в этом году, включая Google I/O , WWDC Apple и, возможно, даже Олимпиаду в Токио.