Microsoft и Sony решили сотрудничать в облачных играх и ИИ

Два прямых конкурента в области игровых приставок, Sony и Microsoft, решили начать сотрудничество в области облачных игр и искусственного интеллекта.

В облачных играх Sony будет использовать облачные сервисы Microsoft Azure на базе центров обработки данных. Обе компании также будут работать вместе над созданием лучших платформ разработки для создателей контента. Что касается искусственного интеллекта, Sony поделится своими датчиками изображения для интеграции в технологию Microsoft Azure AI.

Этот тандем может привести к исправлению медленных скоростей загрузки, которым страдает PS4. Кроме того, соглашение между двумя компаниями означает, что Sony будет более склонна к перспективе кросс-платформенной игры между консолями двух компаний. В пресс-релизе Microsoft говорится, что две компании будут делиться дополнительной информацией, когда она будет доступна.