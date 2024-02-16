Microsoft не будет запускать стриминг игр на iOS

Вчера Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, дал интервью зарубежному изданию, в рамках которого поведал о планах на развитие бренда в ближайшем будущем. Например, журналист задал вопрос о том, будет ли Microsoft пытаться выпустить полноценное приложение Xbox Cloud Gaming для iOS — ведь Apple была вынуждена открыть доступ к сторонним цифровым площадкам для своих смартфонов в Европе после введения Директивы о цифровых рынках. Более того, компания недавно упростила требования к приложениям для потоковой передачи игр на iO если ранее разработчики должны были создавать отдельные приложения для каждой игры, которую нужно запускать на смартфоне, то теперь в ЕС это правило не работает. Впрочем, Фил Спенсер отметил, что из-за проблем, созданных компанией Apple, реализовать это будет невозможно.

«У нас нет возможности монетизировать Xbox Cloud Gaming на iOS», — сообщил Фил Спенсер. С другой стороны, Спенсер подтвердил интерес Microsoft к открытию магазина Xbox на мобильных устройствах Apple в ближайшем будущем, потому что это повысит вовлечённость аудитории в основные проекты компании — Candy Crush, Call of Duty, Diablo Immortal и Minecraft. Интересно, что даже сейчас, когда правила поменялись и теоретически компания могла бы запустить стриминг видеоигр на данной платформе, компания Microsoft всё равно отказывается от затеи. Возможно, это связано с тем, что проект не принесёт такого уж большого количества денег с продаж.
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