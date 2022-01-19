Microsoft объявила о приобретении гиганта видеоигр Activision Blizzard

Microsoft согласилась приобрести Activision Blizzard. По не которым данным, покупка обошлась в 70 миллиардов долларов. Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming, сказал: «Как команда, мы стремимся расширить радость и сообщество игр для всех на планете. Мы все знаем, что игры — это самая яркая и динамичная форма развлечения во всем мире, и мы испытали на себе силу социальных связей и дружбы, которые делают возможными игры. Поскольку мы выполняем эту миссию, невероятно приятно объявить, что Microsoft согласилась приобрести Activision Blizzard».

Пока эта сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming будут продолжать работать независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, бизнес Activision Blizzard будет подчиняться мне как генеральному директору Microsoft Gaming.
Комментарии и отзывы Microsoft
Konami удаляет игры Metal Gear Solid из цифровых магазинов…
Konami удаляет игры Metal Gear Solid из цифровых магазиновKonami на время удаляет несколько игр Metal Gear Solid с цифровых витрин и платформ из-за проблем с лицен…
Microsoft создаёт новый способ делиться клипами из игр на Xb…
Microsoft создаёт новый способ делиться клипами из игр на XbПо словам Ларри Хриба из Microsoft, клипами из видеоигр для Xbox станет гораздо проще делиться через уник…
Трейлер игры Evil West показан на Game Awards 2021…
Трейлер игры Evil West показан на Game Awards 2021Focus Entertainment и Flying Wild Hog представили новый …
Оригинальная игра PUBG станет бесплатной…
Оригинальная игра PUBG станет бесплатнойПервоначальная версия PlayerUnknown's Battlegrounds также известная как PUBG, переходит на бесплатную мод…
Square Enix анонсировала приключенческую игру Forspoken…
Square Enix анонсировала приключенческую игру ForspokenНа ежегодном мероприятии The Game Awards 2021, японский издатель Square Enix подтвердил дату релиза новой…
Ghostbusters Afterlife in Dreams теперь доступна для игры…
Ghostbusters Afterlife in Dreams теперь доступна для игрыСегодня Media Molecule выпустила официальную игру по мотивам фильма Ghostbusters Afterlife in Dreams на P…
Sony приобретает разработчика Valkyrie Entertainment…
Sony приобретает разработчика Valkyrie EntertainmentSony Interactive Entertainment продолжает расширять предложения PlayStation Studios, на этот раз приобрет…
Roblox хочет отсудить у геймера 1,65 миллиона долларов за те…
Roblox хочет отсудить у геймера 1,65 миллиона долларов за теRoblox подает в суд на человека, которого компания забанила много лет назад за якобы терроризирование игр…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor