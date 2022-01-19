Microsoft объявила о приобретении гиганта видеоигр Activision Blizzard

Microsoft согласилась приобрести Activision Blizzard. По не которым данным, покупка обошлась в 70 миллиардов долларов. Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming, сказал: «Как команда, мы стремимся расширить радость и сообщество игр для всех на планете. Мы все знаем, что игры — это самая яркая и динамичная форма развлечения во всем мире, и мы испытали на себе силу социальных связей и дружбы, которые делают возможными игры. Поскольку мы выполняем эту миссию, невероятно приятно объявить, что Microsoft согласилась приобрести Activision Blizzard».

Пока эта сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming будут продолжать работать независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, бизнес Activision Blizzard будет подчиняться мне как генеральному директору Microsoft Gaming.