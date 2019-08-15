Microsoft остановила разработку обновления для Minecraft

Microsoft остановила разработку амбициозного обновления для Minecraft, потому что что оно было технически слишком сложным, согласно сообщению в блоге команды, ответственной за хитовую приключенческую и строительную игру.

«К сожалению, пакет оказался слишком технически сложным для реализации в соответствии с планом.Мы понимаем, что это разочаровывает некоторых из вас - был большой энтузиазм по поводу Super Duper изнутри и снаружи студии - но, к сожалению, мы не довольны тем, как пакет работает на разных устройствах.По этой причине мы прекращаем разработку пакета и ищем другие способы познакомиться с Minecraft по-новому», -говорится в сообщении в блоге.

Minecraft - с его характерными символами и аксессуарами - позволяет игрокам создавать целые вселенные в одиночку или с другими игроками онлайн. Вдохновленная Lego и его пластиковыми кирпичами, эта цифровая версия пользуется огромной популярностью среди молодежи.

В мае Minecraft сообщил, что с момента ее запуска 10 лет назад было продано 176 миллионов версий игры. В октябре 2018 года Business Insider заявил, что игра привлекает 91 миллион игроков в месяц.