Microsoft приобрела Bethesda Softworks и ее игры за 7,5 млрд долларов США

Microsoft приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию издателя игр Bethesda Softworks. Это крупнейшее приобретение игровой индустрии за последние несколько лет.

Глава Xbox Фил Спенсер объявил, что культовые франшизы Bethesda, такие как The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein, Quake, Dishonored и другие, теперь присоединятся к Xbox. Это приобретение обошлось Microsoft в 7,5 миллиардов долларов США, что сделало его самой крупной покупкой компании за всю историю видеоигр. Ранее компания приобрела разработчика Minecraft Mojang Studios за 2,5 миллиарда долларов в 2014 году.

Игровые студии Bethesda Softworks, такие как Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane и другие, скоро присоединятся к Xbox Game Studios. У компании Microsoft теперь 23 творческих студийных команд, разрабатывающих игры для Xbox, по сравнению с 15. Компания также объявила, что огромная библиотека игр Bethesda скоро присоединится к Xbox Game Pass, а будущие игры Bethesda будут доступны в сервисе в день запуска.