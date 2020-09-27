Microsoft приобрела Bethesda Softworks и ее игры за 7,5 млрд долларов США

Глава Xbox Фил Спенсер объявил, что культовые франшизы Bethesda, такие как The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein, Quake, Dishonored и другие, теперь присоединятся к Xbox. Это приобретение обошлось Microsoft в 7,5 миллиардов долларов США, что сделало его самой крупной покупкой компании за всю историю видеоигр. Ранее компания приобрела разработчика Minecraft Mojang Studios за 2,5 миллиарда долларов в 2014 году.
Игровые студии Bethesda Softworks, такие как Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane и другие, скоро присоединятся к Xbox Game Studios. У компании Microsoft теперь 23 творческих студийных команд, разрабатывающих игры для Xbox, по сравнению с 15. Компания также объявила, что огромная библиотека игр Bethesda скоро присоединится к Xbox Game Pass, а будущие игры Bethesda будут доступны в сервисе в день запуска.