Microsoft увольняет сотрудников Activision Blizzard

Спустя четыре месяца после слияния с Activision Blizzard компания Microsoft официально объявила, что сократит 1 900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox. Согласно информации издания The Verge, эти сокращения затронут примерно 8% от общего числа сотрудников игрового подразделения Microsoft. Согласно отчёту журналистов, сокращения персонала в основном затрагивают сотрудников Activision Blizzard, но будут уволены и сотрудники Zenimax (Bethesda) и Xbox. «Прошло немного более трёх месяцев с момента объединения команд Activision, Blizzard и King с Microsoft. Переходя в 2024 год, руководство Microsoft Gaming и Activision Blizzard обязуется согласовать стратегию и план выполнения поставленных задач с устойчивой структурой затрат, которая будет поддерживать всю нашу растущую деятельность», — говорится в официальном письме, которое компания разослала всем сотрудникам.

Впрочем, на самом деле это не такое уж большое удивление, потому что год назад Microsoft объявила о сокращении около 10 000 рабочих мест. Но теперь увольнения затрагивают в первую очередь команду разработчиков видеоигр — вероятно, это связано с новой политикой управления, которая убирает множество ненужных звеньев. Теперь разработчики из дочерних студий будут отвечать за проделанную работу непосредственно перед главой Microsoft Gaming, тогда как раньше было ещё очень много руководящих должностей. Но всё равно новость крайне неприятная — многие потеряли важную работу.
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