Microsoft вернула Fortnite на iOS

Fortnite вроде как вернулась на устройства iOS, и мы должны поблагодарить за это компанию Microsoft. Epic Games и Xbox объявили, что теперь в Fortnite можно играть бесплатно через Xbox Cloud Gaming. Эта новость означает, что в Fortnite снова можно будет играть на устройствах iOS, таких как iPhone и iPad, несмотря на то, что она была удалена из Apple App Store во время судебной тяжбы между Epic Games и Apple. Все, что вам нужно для потоковой передачи Fortnite, — это учетная запись Microsoft и компьютер, устройство iOS или Android с подключением к интернету. Более того, на сегодняшний день для игры не требуется подписка Xbox Game Pass. В iOS вам просто нужно открыть xbox.com/play, и вам будет предложено добавить закладку Cloud Gaming на главный экран.

Стриминг Fortnite через браузер — это то, что вы могли бы делать в течение нескольких месяцев с членством в GeForce Now, но это делает его намного проще. Я протестировал его в Xbox Cloud Gaming несколько минут назад на своем iPhone 13 в браузере Safari и проиграл за тридцать секунд. Впрочем, интернет здесь не очень хороший, так что я буду винить это, а не мои навыки Fortnite. Вы можете играть с родным сенсорным управлением (если вы используете телефон или планшет) или подключить контроллер Bluetooth. Как ни странно, нет поддержки клавиатуры и мыши для игры на компьютере; с другой стороны, технически это версия Fortnite для Xbox, а не для ПК, что объясняет, почему вам не нужна учетная запись Epic Games, чтобы играть в нее.
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