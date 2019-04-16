Microsoft выпустила бесплатную игру Forza Street

Microsoft выпустила бесплатную игру Forza для Windows 10, и она будет доступна для iOS и Android в конце этого года.

Таким образом, Forza Street станет первой записью в серии, которая выйдет на другие платформы, помимо ПК и Xbox. В Forza Street вы можете принять участие в гонках, которые длятся менее минуты или углубиться в более длительную кампанию. По мере прохождения вы будете собирать машины, также есть достижения Xbox Live. Студия Microsoft Turn 10 разработала Forza Street с упрощенными средствами управления на основе времени, чтобы упростить участие в гонке, где бы вы ни находились. Вам нужно будет нажать и удерживать кнопку, чтобы ускорить и отпустить ее для торможения. Также вы можете нажать вторую кнопку, чтобы активировать буст, как только вы их заработали.