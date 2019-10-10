Microsoft выпустила новое обновление для Gears 5

После многочисленных жалоб пользователей играющих в Gears 5, Microsoft выпустила обновление "Whats Up".

В обновлении были внесены два изменения. Длительность слепой вспышки была уменьшена с одной секунды до 0.3 секунды, это дает другому игроку маленький шанс чтобы сделать свой начальный ход.

Второе изменения коснулось выбора гранаты. Выбор гранаты для выгрузки по умолчанию: дым (был вспышкой). В то время как длина оглушения остается неизменной, игроки теперь смогут лучше реагировать и перемещаться на входящие бои после удара Flashbang.