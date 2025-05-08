Microsoft всё ещё судят за покупку Activision Blizzard

Федеральная торговая комиссия США проиграла апелляцию по делу против покупки Activision Blizzard компанией Microsoft за 68,7 миллиарда долларов. В 2023 году FTC подала ходатайство о предварительном судебном запрете, чтобы заблокировать сделку до завершения рассмотрения иска, поданного ещё в 2022 году. В своей жалобе комиссия утверждала, что, получив контроль над контентом Activision, Microsoft сможет использовать его для ограничения конкуренции — влияя на качество, цену и инновации. Однако окружной судья отклонил запрос FTC, и на следующий день комиссия подала апелляцию. Тем временем сделка была завершена в октябре 2023 года — почти через два года после её анонса.

Сегодня апелляционный суд подтвердил первоначальное решение — в постановлении говорится, что «FTC не смогла убедительно доказать перспективу успеха ни по одному из своих доводов, и потому суд первой инстанции правомерно отказал в предварительном запрете». Несмотря на завершение сделки, она всё ещё рассматривается в рамках отдельного административного процесса внутри самой FTC. Будет, конечно, довольно забавно, если спустя столько времени компании Microsoft всё же официально запретят покупку Activision Blizzard и придётся отказываться от столь ценного актива. Но пока что суд находится на стороне нового покупателя, который на самом деле никак на конкуренцию на рынке не влияет — новые Call of Duty всё так же выходят на PlayStation, конкурирующей платформе консолей Xbox.
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