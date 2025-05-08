Microsoft всё ещё судят за покупку Activision Blizzard…

Сегодня апелляционный суд подтвердил первоначальное решение — в постановлении говорится, что «FTC не смогла убедительно доказать перспективу успеха ни по одному из своих доводов, и потому суд первой инстанции правомерно отказал в предварительном запрете». Несмотря на завершение сделки, она всё ещё рассматривается в рамках отдельного административного процесса внутри самой FTC. Будет, конечно, довольно забавно, если спустя столько времени компании Microsoft всё же официально запретят покупку Activision Blizzard и придётся отказываться от столь ценного актива. Но пока что суд находится на стороне нового покупателя, который на самом деле никак на конкуренцию на рынке не влияет — новые Call of Duty всё так же выходят на PlayStation, конкурирующей платформе консолей Xbox.