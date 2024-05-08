Microsoft закрывает сразу несколько игровых студий

Некоторое время назад компания Microsoft достаточно активно покупала различные игровые студии, делая их своими внутренними студиями-разработчиками. Это было необходимо для того, чтобы у компании был внушительный пакет уникальных продуктов, которые бы мотивировали потенциальных покупателей покупать консоли Xbox новых поколений и подписываться на платный сервис Xbox Game Pass. Однако теперь, спустя несколько лет после приобретения новых студий, пришло время проводить реструктуризацию — в результате многие студии просто закрывают. К примеру, вчера появилась официальная информация о том, что Xbox закрывает студии Arkane Austin и Tango Gameworks. Это достаточно крупные студии, которые занимались весьма внушительными проектами по заказу Microsoft.

В сети говорят о том, что проблема студий была в низких продажах — Microsoft давала задание создать игру-сервис, например, но при этом выделяла под это слишком мало времени. Проект создавали в очень сжатые сроки, что приводило к крайне низкому качеству контента и огромному набору багов, после чего геймеры игру не покупали и она проваливалась в прокате. А теперь Microsoft закрывает купленные студии, оставляя при себе права на всех их франшизы и интеллектуальную собственность, а разработчиков либо переводят на другие позиции в других студиях, либо вовсе увольняют. Отличный способ купить права на популярные франшизы, а потом избавиться от всего лишнего под вполне логичным предлогом.