Microsoft заметно улучшила Xbox Cloud Gaming

Microsoft продолжает улучшать интеграцию своего бренда Xbox в операционные системы Windows с помощью таких функций, как Xbox Cloud Gaming (бывший проект xCloud). Например, компания только что выпустила обновление для своего браузера Microsoft Edge Canary, «инсайдерской» альфа-версии преемника Internet Explorer, которая добавляет новую функцию Clarity Boost для облачной потоковой службы. Игроки, загрузившие Microsoft Edge Canary сегодня, могут насладиться тем, что Microsoft описывает как «набор улучшений масштабирования на стороне клиента для улучшения визуального качества видеопотока». Однако мы можем ожидать, что к концу 2021 года Clarity Boost будет доступна на всех устройствах, использующих стандартную версию Microsoft Edge. Не забывайте, что вам нужно будет подписаться на Xbox Game Pass, чтобы получить доступ к Xbox Cloud Gaming.

Конечно, нам еще предстоит провести собственное тестирование, но Microsoft выпустила сравнительное изображение двух стримингов игр Xbox Cloud Gaming, в одном из которых используется новая функция и без её активации. Разница на самом деле действительно заметна, но нужно понимать, что речь идёт о потоковой передаче контента и тут важны не только технологии. Важен интернет, пинг, расстояние до серверов — если ваш интернет плохо работает или вы живете очень далеко от ближайших серверов компании, то даже с данной технологией картинка будет плохой. Так что сравнивать качество в таком формате не совсем правильно.
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