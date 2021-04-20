Microsoft запускает бета-тестирование Xbox Cloud Gaming на iOS и ПК

Microsoft уже более года тестирует Xbox Cloud Gaming - это облачный игровой сервис Microsoft Xbox. Сервис Xbox Cloud Gaming будет доступен через браузер Chrome, Edge или Safari на iOS и ПК. На данный момент ограниченная бета-версия доступна 22 странам, которые получили приглашения для участия в тестировании. В дальнейшем, число стран участников может быть увеличено.

Тестерам доступно более 100 игр. Пользователи могут использовать совместимый контроллер. Напомним, что в прошлом году Microsoft не смогла предложить xCloud на iPhone или iPad и поэтому сервис был запущен исключительно на телефонах и планшетах Android, теперь же ситуация изменилась.
Комментарии и отзывы Microsoft Xbox Cloud Gaming
Новости:
Black Panther появится в Marvel's Avengers в обновлении War for Wakanda

Crystal Dynamics планирует выпустить много нового контента для Marvel's Avengers в течении года, среди ко...
Объявлены системные требования Resident Evil Village для ПК

В преддверии запуска игры Resident Evil Village разработчик Capcom опубликовал системные требования для П...
Запущен открытый бета-тест Magic: Legends

Разработчик Cryptic представил ролевую игру Magic: Legends выполненную в жанре Free-to-play. На данный мо...
PUBG Mobile записал 1 миллиард загрузок с момента запуска

Компания Tencent объявила, что ее популярная игра-шутер PUBG Mobile преодолела отметку в 1 миллиард загру...
Запущено публичное тестирование игры Black Skylands

Компания tinyBuild и студия Hungry Couch Games объявляют о начале публичного тестирования находящейся в р...
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашойОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашой
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Лучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza MiniЛучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza Mini
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктовОбзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктов
Xiaomi Mi MIX 4 может получить технологи...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить технологиXiaomi уже подтвердила, что в этом году компания выпустит новый смартфон серии Mi MIX. В преддверии выпус...
Sony представила смартфон Xperia 1 III...
Sony представила смартфон Xperia 1 IIIСегодня компания Sony достаточно неожиданно представила свой новый смартфон Sony Xperia 1 III, который по...
MediaTek выпустила новый процессор Dimen...
MediaTek выпустила новый процессор DimenКомпания MediaTek представила новый процессор Dimensity 700 5G, который производится по 7-нм технологичес...
Смартфон LG Velvet получит обновление до...
Смартфон LG Velvet получит обновление доКомпания LG объявила о том, что смартфоны LG G8, LG V50, LG V60, LG Velvet и LG Wing получат обновление д...
Характеристики Microsoft Surface Laptop ...
Характеристики Microsoft Surface Laptop На прошлой неделе Microsoft Surface Laptop 4 появился в отчетах бенчмарка Geekbench с процессором AMD Ryz...
Модем нового поколения Qualcomm Snapdrag...
Модем нового поколения Qualcomm SnapdragПоследний модем Qualcomm 5G - это Snapdragon X65, который придет на смену Snapdragon X60. Модем X60 компл...
Запуск Realme 8 5G с процессором Dimensi...
Запуск Realme 8 5G с процессором DimensiСмартфон Realme 8 5G в Индии был официально анонсирован, но без указания даты выпуска. Компания уже некот...
Смартфон iQOO Z3 Pro получит чипсет Snap...
Смартфон iQOO Z3 Pro получит чипсет SnapВ сети появились подробности о смартфоне iQOO Z3 Pro, который будет представлен компанией Vivo. Устройств...
Представлен 170-Гц монитор Acer Predator...
Представлен 170-Гц монитор Acer PredatorКомпания Acer готовит к выходу монитор Predator XB323QU NV, который получил 32-дюймовую Fast IPS-панель с...
Смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 предс...
Смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 предсКомпания Samsung официально объявила о том, что смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 будут официально предст...
Xiaomi запускает сушилку для одежды MIJI...
Xiaomi запускает сушилку для одежды MIJIС приближением весны Xiaomi выпустила новый продукт, который облегчит сушку вашей одежды в этот мокрый се...
Робот-пылесос Viomi Alpha 1C с функциями...
Робот-пылесос Viomi Alpha 1C с функциямиКитайский производитель Xiaomi Viomi запустила новый продукт IoT. На этот раз это робот-пылесос с функция...
Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Обзор Polaris PWK 1755CAD. Умный чайник с Яндекс.АлисойОбзор Polaris PWK 1755CAD. Умный чайник с Яндекс.Алисой
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor