Microsoft запускает бета-тестирование Xbox Cloud Gaming на iOS и ПК

Microsoft уже более года тестирует Xbox Cloud Gaming - это облачный игровой сервис Microsoft Xbox. Сервис Xbox Cloud Gaming будет доступен через браузер Chrome, Edge или Safari на iOS и ПК. На данный момент ограниченная бета-версия доступна 22 странам, которые получили приглашения для участия в тестировании. В дальнейшем, число стран участников может быть увеличено.

Тестерам доступно более 100 игр. Пользователи могут использовать совместимый контроллер. Напомним, что в прошлом году Microsoft не смогла предложить xCloud на iPhone или iPad и поэтому сервис был запущен исключительно на телефонах и планшетах Android, теперь же ситуация изменилась.