Microsoft запустит подписку Game Pass для игроков на ПК

Microsoft сообщила, что подписка Xbox Game Pass скоро станет доступна для пользователей персональных компьютеров. Её обладатели смогут играть в продукты от этой компании и от сторонних разработчиков, оплачивая только ежемесячную подписку. Дата запуска сервиса пока неизвестна.

Представители Microsoft сообщили, что на старте в Game Pass будет доступ более чем к сотне различных игр, в том числе от студий Sega, Paradox Interactive, Bethesda, Deep Silver и Devolver. При этом разработчики не откажутся от Steam — новые игры Microsoft будут доступны и в магазине Valve.

Пользователи Game Pass также получат скидку в 20% на игры, доступные по подписке, и в 10% на DLC для них. Больше деталей о сервисе станет известно 9 июня на конференции E3.