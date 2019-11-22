Minecraft Earth скачали почти 2,5 миллиона раз

Minecraft Earth - игра, использующая технологию дополненной реальности (AR), чтобы конкурировать с Pokemon GO. Название было объявлено в мае 2019 года и является одним из проектов, готовящихся к празднованию 10-летия Minecraft.

Закрытая бета-версия дебютировала 16 июля и первоначально была доступна только в системе iOS . В октябре игра также появилась в Исландии и Новой Зеландии и 12 ноября игроки из США увидели запуск игры по всей стране, как на iOS, так и на Android. По данным Sensor Tower, за первую неделю приложение было загружено 1,4 миллиона раз в App Store и Google Play, и на данный момент общее количество загрузок составляет 2,5 миллиона.

Игра может стать более успешной после официального запуска, который запланирован на 2020 год.