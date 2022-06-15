Minecraft Legends выйдет в следующем году

Во время мероприятия Xbox & Bethesda Games Showcase была анонсирована игра Minecraft Legends.

Minecraft Legends — новый своего рода гибрид стратегии и ролевой игры. Откройте для себя тайны Minecraft Legends, стратегической игры в жанре экшн. Исследуйте знакомую, но загадочную землю, полную разнообразной жизни, пышных биомов и богатых ресурсов. Но этот рай находится на грани разрушения. Прибыли пиглины — и они угрожают испортить Верхний мир. Вдохновляйте друзей на создание ценных альянсов и ведите их в стратегических битвах, чтобы защитить свой дом.

Minecraft Legends выйдет в 2023 году на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Switch в 2023 году.